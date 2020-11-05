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Трамп заявил, что оспорит результаты выборов во всех штатах, где побеждает Байден

Президент США Дональд Трамп уверяет, что существует "множество доказательств" нарушений в подсчете голосов избирателей в штатах, где побеждает его соперник на выборах президента США Джо Байден.

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Трамп: Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден
Трамп: Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где выигрывает кандидат о Демократической партии Джо Байден.

"Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, в соответствии с законодательством о мошенничестве с избирателями и подтасовке выборов на уровне штата", – написал Трамп в своем Twitter.

Он уверяет, что есть "множество доказательств" нарушений. 

Twitter, в свою очередь, пометил сообщение президента: "Спорный контент, который может вводить в заблуждение".

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, голосование, выборы президента США 2020
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