В ОБСЕ заявили, что утверждения Трампа о нарушениях на выборах необоснованны

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая отправила своих наблюдателей на выборы президента США, подвергли критике заявления президента Дональда Трампа о массовых нарушениях на участках и в ходе голосования по почте.

Группа международных наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала заявления действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов необоснованными. Они считают, что его утверждения подрывают доверие населения к демократическим институтам. Об этом говорится в заявлении главы наблюдательной миссии ОБСЕ на выборах президента США, размещенном на сайте организации.

Наблюдатели положительно отозвались о ходе проведения выборов. Они назвали голосование "конкурентоспособным и хорошо организованным", однако отметили, что существует ряд логистических проблем.

В ОБСЕ отметили, что организаторы при поддержке привлеченных граждан предприняли "невероятные усилия", что позволило голосующим сделать свой выбор, "несмотря на юридические и технические проблемы и целенаправленные попытки действующего президента ослабить доверие к электоральному процессу".

В организации отвергли критику Трампом системы голосования по почте.

"Несмотря на многочисленные публичные заявления действующего президента о нечестности голосования по почте, количество и масштабы предполагаемых и зарегистрированных случаев мошенничества, связанных с открепительными талонами, были незначительными", – говорится в заявлении.

ОБСЕ направила группу из 102 наблюдателей для наблюдения за процессом голосования в США по приглашению властей страны. Окончательная оценка миссии будет опубликована после завершения избирательного процесса.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.