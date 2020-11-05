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Гольдфарб: После поражения на выборах могут возобновиться уголовные дела против Трампа. Скорее всего, Байден его помилует

Джо Байден после победы на президентских выборах в Америке и вступления в должность может способствовать закрытию уголовных дел, которые ведутся против 45-го президента США Дональда Трампа. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал американо-российский микробиолог, публицист и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

Гольдфарб: Какую политику будет проводить Байден, пока не ясно
Гольдфарб: Какую политику будет проводить Байден, пока не ясно
Фото: openrussia.org

Действующий президент США Дональд Трамп требует пересчитать голоса в тех штатах, где у его соперника на выборах Джо Байдена наметился небольшой перевес, но это уже ничего не изменит. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил американо-российский микробиолог, публицист и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"На сейчас у Джо Байдена 264 голосов выборщиков, а у Дональда Трампа – 214. Маловероятно, что чаша весов качнется в сторону Трампа. Трамп требует пересчета голосов в тех штатах, где у Байдена небольшой перевес, но это уже ничего не изменит. Даже если будут установлены какие-то ошибки, они не повлияют на окончательный результат", – сказал Гольдфарб.

Он полагает, что после поражения у Трампа могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

"Возможен ли вариант, когда Трамп остается? Все возможно, но такой сценарий маловероятен. Многое в судьбе Трампа зависит от того, кто будет контролировать большинство в сенате. Импичмент уже не нужен, но могут возобновиться какие-то расследования по уголовным делам. Но, скорее всего, Байден его помилует ради сохранения единства и восстановления гражданского мира. Потому что сейчас все готовы друг другу глотку перегрызть. Как Форд помиловал Никсона, так и Байден может помиловать Трампа и хода уголовным делам не будет. Хотя не всем. Так, прокуратура Нью-Йорка ведет против Трампа одно уголовное дело, и на него помилование не распространяется. Но я думаю, что какого-то преследования не будет", – заявил собеседник.

Он считает, что после поражения Трампа общество потеряет интерес к его финансовым делам.

"Судя по информации просочившейся в прессу (сам Трамп так и не опубликовал свои налоговые декларации), у него большие долги, и их придется отдавать. Но у него немало активов – говорят, около миллиарда. Так что он не разорится. Тут самый интересный вопрос, не сколько он должен отдать, а кому. До сих пор не понятно, кто именно стоит за огромным займом, который ему выдал Deutsche Bank. Кто-то должен был гарантировать эту сделку, потому что иначе банк не дал бы ему столько денег. С другой стороны, если Трамп к тому времени уже не будет президентом, какое это имеет значение", – отметил Гольдфарб.

Он подчеркнул, что после выборов на первый план выйдет вопрос о том, какой будет политика Байдена.

"Эта проблема выходит на первый план, потому что демократическая партия и демократический электорат расколот внутри себя. Там есть левое социалистическое крыло, которое представлял Берни Сандерс, и есть умеренное либеральное крыло, которое представляют Байден и Камала Харрис. У социалистов заметное меньшинство, и молодежь склоняется в левую сторону. Какую политику будет проводить Байден, пока не ясно, но этот вопрос сразу выйдет на повестку дня, как только выборы закончатся. Нужно будет что-то делать с социальными программами, корректировать экономику, решать вопросы с налогами, менять систему медицинского обслуживание, принимать меры по защите окружающей среды. Все это сразу вызовет споры", – рассказал собеседник.

Также, по его мнению, не будет единодушия и в отношении внешней политики.

"Что касается международных вопросов, опять же у левой части демократической партии есть свое мнение. Например, по роли Америки в мире. Левые хотят больше денег на внутренние социальные программы, а центристы придерживаются традиционной линии США, как лидера западного мира. Ярко эта разница проявляется в отношении к Израилю: левое крыло склоняется на сторону прав палестинского народа, а центристы жестко поддерживают Израиль в конфликте с арабским миром. И по Украине аналогичная ситуация. Думаю, некоторые члены конгресса не будут особенно поддерживать активное участие Штатов в противостояние с Россией, а центристы – будут. И это будет новая жизнь после победы демократов", – резюмировал Гольдфарб.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине и Аризоне. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. В Мичигане, по подсчетам CNN, побеждает Байден. Однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.

Теги: Россия, США, Украина, Израиль, выборы, Джо Байден, Александр Гольдфарб, Дональд Трамп, расследование, Берни Сандерс, Демократическая партия, выборы президента США 2020, Камала Харрис
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