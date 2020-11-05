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Уроженка Украины победила на выборах в палату представителей Конгресса США от штата Индиана

В США на выборах в Палату представителей от штата Индиана уроженка Украины Виктория Спартц победила представительницу демократов Кристину Хейл.

Спартц (на фото) займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию
Спартц (на фото) займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию
Фото: Victoria Spartz / Facebook

Сенатор штата Индиана от республиканской партии Виктория Спартц выиграла на выборах в Палату представителей. Об этом 4 ноября сообщает The New York Times.

Спартц родилась на территории Украины. На выборах в США она победила представительницу демократов Кристину Хейл. Уроженка Украины в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию. 

Издание добавляет, что Спартц открыто обращалась к республиканским избирателям, предупреждая об опасности социализма. В конце концов это принесло ей достаточное количество голосов сельских, консервативных избирателей в округе.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена. Также в этот день проходили перевыборы в Палату представителей и в Сенат.

Теги: США, Украина, выборы, Палата представителей
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