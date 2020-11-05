Уроженка Украины победила на выборах в палату представителей Конгресса США от штата Индиана

В США на выборах в Палату представителей от штата Индиана уроженка Украины Виктория Спартц победила представительницу демократов Кристину Хейл.

Спартц (на фото) займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию Фото: Victoria Spartz / Facebook

Сенатор штата Индиана от республиканской партии Виктория Спартц выиграла на выборах в Палату представителей. Об этом 4 ноября сообщает The New York Times.

Спартц родилась на территории Украины. На выборах в США она победила представительницу демократов Кристину Хейл. Уроженка Украины в Палате представителей займет место республиканки Сьюзен Брукс, которая вышла на пенсию.

Издание добавляет, что Спартц открыто обращалась к республиканским избирателям, предупреждая об опасности социализма. В конце концов это принесло ей достаточное количество голосов сельских, консервативных избирателей в округе.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают нынешнего президента Дональда Трампа и экс-вице-президента Джо Байдена. Также в этот день проходили перевыборы в Палату представителей и в Сенат.