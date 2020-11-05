Выборы президента США. СМИ считают, что Байдену до победы осталось получить шесть голосов выборщиков

По последним данным Fox News и The Wall Street Journal, после победы в Висконсине бывший вице-президент США Джо Байден на выборах президента получил 264 голоса выборщиков, и до 270, необходимых для победы на выборах, ему осталось получить поддержку шести выборщиков.
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, согласно их данным, получил поддержку 214 членов коллегии выборщиков.
Данные разных телеканалов и СМИ отличаются. По подсчетам CNN на утро 5 ноября по киевскому времени, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа – 213. Такие же данные приводит и "Голос Америки" в своей инфографике.
В штабе Трампа рассчитывают получить 270 голосов выборщиков за счет штатов, где еще не завершен подсчет, заявила Fox News пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Маккэнани. Она уверена, что в Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп.
3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.
Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.
Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.
Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.