Выборы президента США. СМИ считают, что Байдену до победы осталось получить шесть голосов выборщиков

По подсчетам телеканалов CNN и Fox News, а также газеты The Wall Street Journal, бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на выборах президента, набирая от 253 до 264 голосов выборщиков. Действующий президент страны Дональд Трамп, по этим данным, получает от 213 до 214 голосов.

По последним данным Fox News и The Wall Street Journal, после победы в Висконсине бывший вице-президент США Джо Байден на выборах президента получил 264 голоса выборщиков, и до 270, необходимых для победы на выборах, ему осталось получить поддержку шести выборщиков.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп, согласно их данным, получил поддержку 214 членов коллегии выборщиков.

Данные разных телеканалов и СМИ отличаются. По подсчетам CNN на утро 5 ноября по киевскому времени, у Байдена 253 голоса выборщиков, у Трампа – 213. Такие же данные приводит и "Голос Америки" в своей инфографике.

В штабе Трампа рассчитывают получить 270 голосов выборщиков за счет штатов, где еще не завершен подсчет, заявила Fox News пресс-секретарь главы Белого дома Кейли Маккэнани. Она уверена, что в Пенсильвании и Джорджии лидирует Трамп.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.