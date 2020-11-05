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Байден заявил, что США вернутся в Парижское климатическое соглашение через 77 дней

4 ноября США завершили выход из Парижского климатического соглашения. Бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден пообещал, что страна снова присоединится к соглашению в случае его победы на президентских выборах.

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Байден обещал в случае своего избрания на выборах президента США вернуть страну в Парижское соглашение и выполнить его условия
Байден обещал в случае своего избрания на выборах президента США вернуть страну в Парижское соглашение и выполнить его условия
Фото: EPA

Бывший вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты вернутся в Парижское климатическое соглашение, как только его администрация начнет работать. Об этом Байден написал 4 ноября в Twitter.

"Сегодня администрация [президента США Дональда] Трампа официально покинула Парижское климатическое соглашение. И ровно через 77 дней администрация Байдена снова присоединится к нему", – написал бывший вице-президент.

4 ноября США завершили выход из Парижского климатического соглашения, которое инициировал 1 июня 2017 года Трамп. Он заявил, что Парижское соглашение – не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет США. Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Трамп убежден, что выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

В августе 2017 года США официально уведомили ООН о выходе из соглашения, а в ноябре 2019-го начали процесс выхода.

Байден заявлял, что в случае его избрания на выборах президента США вернет страну в Парижское соглашение и выполнит его условия. Он пообещал достичь нулевых выбросов к 2050 году в рамках масштабного плана трансформации экономики стоимостью $2 трлн.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Подсчет голосов продолжается.

Теги: климат, Джо Байден, Дональд Трамп, Парижское соглашение, выборы президента США 2020
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