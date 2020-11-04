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США завершили выход из Парижского климатического соглашения

Выход США из Парижского соглашения по климату вступает в силу 4 ноября. Президент Дональд Трамп объявил о намерении вывести из него страну в июне 2017 года, а в ноябре 2019 года Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода.

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Трамп давно обещал вывести страну из Парижского соглашения
Трамп давно обещал вывести страну из Парижского соглашения
Фото: ЕРА

Сегодня США официально вышли из Парижского климатического соглашения – это было давним обещанием президента Дональда Трампа, сообщает VOA.

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноза заявила, что выход США из соглашения "оставит брешь" в глобальных усилиях по достижению целей и амбиций Парижского соглашения.

Трамп утверждал, что соблюдение условий соглашения подорвет экономику США. Однако формально страна не могла выйти из договора из-за требований соглашения.

Выход из него сделал США единственной страной из 197 участниц соглашения, которая решилась на этот шаг.

VOA напоминает, что предыдущий президент США Барак Обама обещал сократить выбросы CO2 на 26–28% к 2025 году по сравнению с уровнями 2005 года.

Демократ Джо Байден обещал в случае своего избрания на выборах президента США вернуть страну в Парижское соглашение и выполнить его условия. Он пообещал достичь нулевых выбросов к 2050 году в рамках масштабного плана трансформации экономики стоимостью $2 трлн.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Он заявил, что Парижское соглашение – не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет США. Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Трамп убежден, что выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

В августе 2017 года США официально уведомили ООН о выходе из соглашения, а в ноябре 2019-го начали процесс выхода.

Теги: США, Барак Обама, климат, Дональд Трамп, Парижское соглашение, соглашение
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