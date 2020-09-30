Байден хочет вернуть США в Парижское климатическое соглашение

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Штаты сильно страдают от изменения климата и тратят миллиарды долларов на борьбу с последствиями ураганов и потоплений.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Штаты должны вернуться в Парижское климатическое соглашение. Об этом он заявил во время теледебатов с президентом США Дональдом Трампом, запись которых с русской озвучкой опубликована на YouTube-канале "Настоящее время".

"Мы сейчас миллиарды долларов тратим на борьбу с последствиями ураганом, потоплений и повышения уровня моря, у нас серьезные проблемы. Посмотрите на средний запад, где эти штормы собираются и целые куски уничтожают в Айове, этого раньше не происходило. И все это происходило из-за глобального потепления. На нас 15% глобальных проблем мира приходится. Нам нужно вернуться в Парижское соглашение по климату", – отметил он.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.

1 июня 2017 года Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Парижского соглашения. Он заявил, что Парижское соглашение – не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет США. Он привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Трамп убежден, что выполнение обязательств в рамках Парижского соглашения стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

В августе 2017 года США официально уведомили ООН о выходе из соглашения, а в ноябре 2019 начали процесс выхода.