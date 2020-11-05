Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах президента

Президент США Дональд Трамп хочет остановить подсчет голосов на избирательных участках. Свои мотивы он пока не пояснил.

Свои мотивы он не пояснил Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп со своей страницы в Twitter потребовал от избирательных комиссий штатов прекратить подсчет голосов на президентских выборах.

"Остановите подсчет", – написал Трамп.

STOP THE COUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Свои мотивы он не пояснил.

Сегодня советник Белого дома Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News призвала не спешить с подсчетом голосов.

"Почему мы так спешим завершить эти выборы раньше срока? Будем терпеливы. Сделаем глубокий вдох. Подсчитаем каждое законное голосование. Я думаю, что пора быть методичными, а не эмоциональными", – отметила она.

3 ноября в США проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

Байден уже победил в Висконсине. Во Флориде, по данным CNN, большинство у Трампа. Байден побеждает, по подсчетам CNN, в Мичигане и, по данным Fox News, в Аризоне, однако окончательные результаты в этих двух штатах пока не объявили. Кроме того, штаб Трампа подал иски, в которых требует остановить подсчет голосов в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании – команда главы Белого дома заявила об отсутствии доступа к отслеживанию процедуры.

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков. Всего в коллегии выборщиков 538 человек.