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Байден перехватил лидерство в Пенсильвании

Подсчет голосов на выборах президента США в штате Пенсильвания продолжается, однако под конец демократ Джо Байден вышел вперед. До недавнего времени лидерство в этом ключевом штате удерживал действующий президент Дональд Трамп.

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На данный момент Байден вышел в лидеры в Пенсильвании
На данный момент Байден вышел в лидеры в Пенсильвании
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден отобрал лидерство у своего соперника на выборах, действующего президента Дональда Трампа в одном из самых ключевых штатов – в Пенсильвании, об этом сообщает CNN.

Подсчет там еще не закончен – по данным Bloomberg, там посчитано 88–97% бюллетеней. Однако до последнего времени там лидировал Трамп. Сейчас Байден опережает его на 0,1%.

В случае, если Байден выиграет выборы в Пенсильвании, он сможет набрать достаточное для окончательной победы число голосов выборщиков.

Пенсильвания является одним из густонаселенных штатов и дает 20 голосов коллегии выборщиков.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается).

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателей допустили к процессу и подсчет продолжился. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News и Bloomberg приводит другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Пенсильвания, выборы президента США 2020
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