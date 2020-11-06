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После подсчета 99% голосов в Джорджии Байден минимально опережает Трампа, победа в этом штате может стать решающей

По данным телеканалов CNN и Fox News, в Джорджии разрыв между кандидатами в президенты США – бывшим вице-президентом США Джо Байденом и действующим главой Белого дома Дональдом Трампом – составляет менее 1%. При таком условии, согласно законодательству штата, возможен пересчет голосов, отмечает ABC News 4.

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Трамп (на фото) пока отстает от Байдена
Трамп (на фото) пока отстает от Байдена
Фото: ЕРА

После подсчета 99% голосов на выборах президента США в штате Джорджия с минимальным отрывом лидирует кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент страны Джо Байден, свидетельствуют данные телеканалов CNN и Fox News

Действующий глава Белого дома, кандидат на этот пост от республиканцев Дональд Трамп отстает от Байдена, по данным CNN,  на 1096 голосов, по информации Fox News, – на 917. Данные обоих телеканалов в процентном соотношении выглядят одинаково: 49,4% к 49,4%. 

Телестанция ABC News 4 отмечает, что при таком разрыве между кандидатами есть вероятность пересчета голосов – по законам штата Джорджия это возможно в случае, если разница в голосах между Трампом и Байденом будет менее одного процентного пункта. 

Победа в Джорджии может дать Байдену 16 голосов членов коллегии выборщиков, что существенно приблизит его или, возможно, гарантирует место главы Белого дома: для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. 

По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News приводит другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа. 

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Пенсильвании и Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается).

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Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, голосование, Джорджия, выборы президента США 2020
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