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Трамп собирается делать вид, будто уже выиграл президентские выборы в США – Politico

Собеседники американского издания Politico говорят, что президент США Дональд Трамп может уволить на следующей неделе некоторых высших чиновников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны США Марка Эспера.

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Команда Трампа продолжит оспаривать результаты выборов
Команда Трампа продолжит оспаривать результаты выборов
Фото: EPA

Действующий американский президент Дональд Трамп собирается вести себя так, будто он уже заступил на второй президентский срок, не дожидаясь официальных результатов выборов. Согласно его стратегии, он попытается убедить страну, что уже выиграл выборы. Об этом пишет американское издание Politico 5 ноября со ссылкой на три источника, знакомых со стратегией Трампа.

Трамп и его помощники подготовили стратегию, по которой он максимально будет использовать свое положение в Белом доме, говорят источники. Трамп может уволить нескольких членов правительства и других чиновников, в том числе директора ФБР Кристофера Рэя и министра обороны США Марка Эспера, допускают собеседники издания.

Предполагается, что Трамп возобновит график своих поездок, а его команда продолжит оспаривать результаты выборов.

Politico пишет, что Трамп разочарован и считает несправедливым проигрыш в Аризоне. Его раздражение усугубляется попытками его конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена начать процедуру смены президента и демонстрацией уверенности в окончательной победе в ключевых штатах Аризона и Невада.

Увольнения ключевых помощников Трампа в сфере разведки и национальной безопасности могут произойти уже на следующей неделе, независимо от результатов выборов.

Близкий к Белому дому республиканец на условиях анонимности заявил, что сохранят свои посты те, кто был "лоялен и компетентен" (по отношению к Трампу).

Наряду с возможными увольнениями Трамп подпишет ряд документов, касающихся торговли с Китаем. По словам двух республиканцев, близких к Белому дому, он может подписать несколько указов по культурным и социальным вопросам, которые ему нравятся.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Трампа и экс-вице-президента США демократа Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Пенсильвании и Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается).

Предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. В Пенсильвании суд частично удовлетворил иск – наблюдателя допустили к процессу и подсчет продолжился. 

Для победы на выборах необходимо получить поддержку 270 выборщиков (в основном они отдают свои голоса так, как проголосовало большинство избирателей в их штате). Всего в коллегии выборщиков 538 человек. По оценке CNN, Байден уже заручился поддержкой 253 выборщиков, а Трамп – 213. Fox News приводит другие данные: 264 голоса у Байдена и 214 у Трампа.

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Теги: США, Джо Байден, ФБР, Белый дом, Висконсин, Флорида, Дональд Трамп, Аризона, Мичиган, Джорджия, Невада, Пенсильвания, выборы президента США 2020
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