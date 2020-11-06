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Гинзбург: Определенные силы привели Трампа к власти. Если они посчитают, что миссия не выполнена, ему не позволят просто красиво уйти

Президент США Дональд Трамп может решить провести следующие четыре года, путешествуя по миру, а не сидя в Белом доме под градом грязных обвинений, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинско-американский предприниматель Марк Гинзбург.

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Гинзбург: Сценарии развития ситуации в США зависят исключительно от выбора Трампа
Гинзбург: Сценарии развития ситуации в США зависят исключительно от выбора Трампа
Фото из личного архива Марка Гинзбурга

Действующий президент США Дональд Трамп может отказаться от борьбы за власть, если получит пожизненный иммунитет от уголовного преследования для себя и членов своей семьи. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" сказал украинско-американский предприниматель Марк Гинзбург.

"Сейчас возможны два сценария развития событий, и оба зависят не от Джо Байдена, не от действий демократов, а исключительно от Дональда Трампа – от того, какой выбор он сделает. По моему убеждению, победу у него банально украли. Более чем подозрительна и сомнительна ситуация, когда в ключевых штатах – Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Джорджии – по итогам дня голосования Трамп лидировал, в некоторых из них – с существенным отрывом. Но после обработки почтовых бюллетеней в последующие два-три дня это преимущество улетучивалось и вперед с минимальным отрывом вышел Байден", – отметил Гинзбург.

Он считает, что в случае пересчета голосов демократы могут вывести людей на массовые протесты.

"Первый сценарий: Трамп идет в суд, пытается инициировать пересчет всех бюллетеней в указанных штатах. Когда будут обнаружены множественные нарушения, должны быть возбуждены уголовные дела, должно проводиться расследование, ибо инкриминируемое в этом случае преступление достаточно серьезное – фальсификация результатов выборов. Направленная против действующего президента Соединенных Штатов, она имеет все признаки государственного переворота. Если дело пойдет именно так, сторонники Байдена моментально организуют массовые уличные протесты. У них уже есть опыт, они отрепетировали это после 28 мая – в течение всего июня, когда на улицы выходили десятки тысяч людей из-за убийства по неосторожности полицейским многократно судимого рецидивиста Флойда. И все получилось. Сегодняшний повод куда более серьезный. Он вызовет массовые беспорядки с трудно определяемым исходом", – сказал бизнесмен.

По его мнению, имеет смысл провести повторное голосование для тех, чьи голоса доставлены почтой после дня выборов.

"Трамп может настаивать на отмене не всех почтовых бюллетеней, а только тех, которые не были посчитаны до конца дня выборов. Чтобы все остальные, но реальные избиратели, а не мертвые души смогли проголосовать, пускай будет назначен дополнительный день выборов. С условием, что голосовать надо каждому персонально, за исключением тяжело больных людей. И провести это голосование надо не за один день, а, например, за три, ибо главный аргумент демократов – что из-за пандемии коронавируса в больших городах люди вынуждены стоять по нескольку часов в очередях. Значит, давайте сделаем не один день, а три дня выборов – тогда не будет очередей. Установим жесткие правила: держать дистанцию не шесть футов, а 10. Но опять же любое обжалование Трампом результатов выборов будет использовано демократами для организации массовых беспорядков", – рассуждает Гинзбург.

Он полагает, что Трамп может отказаться от борьбы за власть.

"Второй сценарий: Дональд Трамп подумает о том, что ему 74 года. Следующие четыре года – это, возможно, последний отрезок его продуктивной жизни, когда можно получать удовольствие от всех ее проявлений не под воздействием таблеток, а просто от эмоций. И он, будучи жизнелюбом, решит, что лучше провести эти четыре года в Нью-Йорке или Палм-Бич, путешествуя по миру, а не сидя в Белом доме под градом грязных обвинений, инсинуаций, ежедневно подвергая себя и членов своей семьи оскорблениям и проклятиям. А потом он уже удовлетворил свои амбиции, занял свое место в истории, побывав на посту президента самой влиятельной державы в мире. Но понимает, что место в этой истории стараниями либералов, владеющими всеми СМИ, ему уготовано негативное. И вот он выступит с заявлением: мол, я понимаю, что у меня украли победу, результаты были сфальсифицированы, я имею все основания бороться, однако, побывав четыре года в амплуа отца нации, ощущаю свою ответственность за народ и страну. Поэтому я принял решение уйти, поступившись собственными амбициями ради сохранения мира и спокойствия в Америке. Все! Бурные продолжительные аплодисменты, образ приобретает светлые оттенки", – считает Гинзбург.

Бизнесмен не исключает, что Трамп может отказаться от борьбы за власть в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

"Трампу хорошо известно, что противники имеют в своем арсенале с десяток уголовных дел против него, против сына и зятя. Некоторые из них, возможно, не беспочвенны. И это может послужить важным фактором для принятия им решения отказаться от борьбы, получив пожизненный иммунитет для себя и членов своей семьи от уголовного преследования. Такой поступок – три в одном. Единственное, что может опровергнуть второй сценарий, – то, что Трамп, в моем понимании, не просто так пришел к власти. Он стал первым президентом в истории Соединенных Штатов, который до избрания ни одного дня не проработал ни в исполнительной, ни в законодательной власти, не был ни мэром, ни губернатором, ни конгрессменом, ни сенатором. Я твердо убежден, что политические процессы высшего уровня в Америке строго контролируемы и регламентированы. А значит, это не могло произойти просто так. Были определенные внутренние силы, которые привели Трампа к власти и возложили на него определенную миссию. И если они посчитают, что она не выполнена в первую каденцию (а я полагаю, она не завершена), ему не разрешат просто вот так красиво уйти", – резюмировал Гинзбург.

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендует более 10 кандидатов, главными конкурентами считают кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и от Демократической партии Джо Байдена. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Издание Vox писало, что исход выборов, вероятно, определят избиратели шести ключевых штатов: Мичигана, Пенсильвании, Висконсина, Флориды, Аризоны и Северной Каролины.

По данным CNN и Fox News, Трамп уже победил во Флориде. Аналитики Fox News считают, что Байден одержал победу в Висконсине, Аризоне и Мичигане (CNN еще не приводит окончательные данные по этим штатам). В Пенсильвании и Северной Каролине, по данным этих каналов, лидирует Трамп (подсчет голосов еще продолжается).

По данным телеканалов CNN и Fox News, 6 ноября после подсчета 99% голосов в штате Джорджия с минимальным отрывом лидирует Байден. Трамп отстает от него, по информации CNN,  на 1096 голосов, по информации Fox News, – на 917. Телестанция ABC News 4 отметила, что при таком разрыве между кандидатами есть вероятность пересчета голосов – по законам штата Джорджия, это возможно в случае, если разница в голосах между Трампом и Байденом будет менее одного процентного пункта. 

"ГОРДОН" следит за событиями в США в режиме онлайн.

Теги: США, выборы, Джо Байден, демократия, беспорядки, фальсификации, Дональд Трамп, голосование, власть, Марк Гинзбург, выборы президента США 2020, конгрессмены
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