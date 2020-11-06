ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников

Европейский союз из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции в Беларуси расширил санкции против Беларуси и внес в перечень лиц, против которых введены ограничения, Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора, главу КГБ Ивана Тертеля, председателя Следкома Ивана Носкевича, главу Администрации президента Игоря Сергеенко и еще 10 белорусских топ-чиновников.

Европейский союз 6 ноября ввел санкции против Александра Лукашенко, решение опубликовали в официальном журнале ЕС.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Тогда Лукашенко не включали в перечень, глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС "будет следить за ситуацией" в стране.

Сегодня этот список расширили. Как сказано в документе, санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников Беларуси ввели, "учитывая серьезность ситуации в Беларуси, в связи с продолжающимися репрессиями против активистов гражданского общества и оппозиции".

В санкционный список, кроме Лукашенко, попали:

его старший сын, член Совбеза Беларуси Виктор Лукашенко;

глава Администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко;

глава КГБ Беларуси Иван Тертель;

начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник;

председатель Следкома Беларуси Иван Носкевич;

глава госкомитета судебных экспертиз Алексей Волков;

зампредседателя Следкома Сергей Аземша;

зампредседателя Следкома Андрей Смаль;

начальник Службы безопасности Беларуси Андрей Павлюченко;

заместитель министра информации Игорь Бузовский;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

командир группы КГБ "Альфа" Сергей Зубков;

бывший министр обороны, госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков;

глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Санкции, кроме ЕС, ввели США, Великобритания и Канада.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко.

Лукашенко уже был под санкциями ЕС. В последний раз их действие остановили в 2016 году.