ЕС ввел санкции против Лукашенко и 14 белорусских чиновников

Европейский союз 6 ноября ввел санкции против Александра Лукашенко, решение опубликовали в официальном журнале ЕС.
Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Тогда Лукашенко не включали в перечень, глава Евросовета Шарль Мишель говорил, что ЕС "будет следить за ситуацией" в стране.
Сегодня этот список расширили. Как сказано в документе, санкции против Лукашенко и еще 14 чиновников Беларуси ввели, "учитывая серьезность ситуации в Беларуси, в связи с продолжающимися репрессиями против активистов гражданского общества и оппозиции".
В санкционный список, кроме Лукашенко, попали:
Санкции включают запрет на поездки в страны ЕС и замораживание активов. Гражданам и компаниям ЕС запретили проводить финансовые операции с лицами из санкционного списка.
В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.
Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
Санкции, кроме ЕС, ввели США, Великобритания и Канада.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко.
Лукашенко уже был под санкциями ЕС. В последний раз их действие остановили в 2016 году.