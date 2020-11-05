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Тихановская об окончании срока полномочий Лукашенко: Синими пальцами больше держаться не за что

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что необходимо расширять санкции против чиновников, поддерживающих Александра Лукашенко, у которого сегодня истекает срок полномочий в качестве президента Беларуси.

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Тихановская: Необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных
Тихановская: Необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных
Фото: Tomasz Sulima / Facebook

5 ноября истекает срок полномочий Александра Лукашенко в качестве президента Беларуси, поэтому сегодня он окончательно теряет свою легитимность. Об этом в интервью изданию "Настоящее время" заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

"У Лукашенко истек срок, когда была инаугурация, то есть официальные полномочия его закончились. Но, предположим, пятое число: это означает, что Лукашенко 5 ноября теряет последний элемент легитимности. И если некоторые страны, может быть, еще считали, что у него остается какая-то легитимность, то теперь закончилась и она. То есть синими пальцами больше держаться не за что", – подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что необходимо расширять санкции против белорусских чиновников, поддерживающих Лукашенко.

"Необходимо делать все, чтобы добиться освобождения политзаключенных, чтобы Лукашенко ушел и были назначены новые выборы, как мы и заявляли. Максимально возможное мирное давление. Расширение санкций на максимально большое количество представителей репрессивных органов, чиновников, судей, идеологов. То есть на всех тех, на кого опирается режим", – сказала Тихановская.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США.

30 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что после завершения президентской каденции Лукашенко Киев официально будет называть его просто Александром Лукашенко.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, санкции, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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