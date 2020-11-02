Лукашенко обвинил главу католиков Беларуси в "получении консультаций из Польши, как разрушать страну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Беларуси надо "более интенсивно готовить своих католических священнослужителей".

Лукашенко: Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что глава Конференции католических епископов Беларуси, архиепископ Тадеуш Кондрусевич якобы "ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну". Об этом Лукашенко сказал 2 ноября на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, патриаршим экзархом всея Беларуси, сообщила пресс-служба белорусского президента.

По словам Лукашенко, "подобное никому не позволено".

Он также заявил, что Белорусская православная церковь "из-за рубежа, из чуждых нам стран не везет священнослужителей, как это происходит в некоторых конфессиях".

"И я папе римскому (и прежнему, и нынешнему) обозначил эту тему. Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально", – сказал президент Беларуси.

Лукашенко считает, что в Беларуси надо "более интенсивно готовить своих католических священнослужителей".

27 августа Кондрусевич осудил насилие со стороны силовиков по отношению к мирным протестующим в Беларуси.

31 августа Кондрусевича не впустили в Беларусь из Польши. В письме за подписью председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо говорилось, что причиной запрета на въезд является признание принадлежащего архиепископу паспорта недействительным. Лукашенко заявлял, что католический иерарх выехал из Беларуси для консультаций в Варшаву, а получив определенные задачи, возвращался в Беларусь, но попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. По словам Лукашенко, у Кондрусевича, помимо белорусского, было гражданство другой страны.