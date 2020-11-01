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"Белорусы, не сдавайтесь и не бойтесь". Яценюк поддержал участников Марша против террора

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что применение силы против участников мирных акций в Беларуси обусловлено страхом президента страны Александра Лукашенко.

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1 ноября в Минске начался Марш против террора
1 ноября в Минске начался Марш против террора
Фото: EPA

Выстрелы, прозвучавшие в Минске 1 ноября, говорят о том, что режим президента Беларуси Александра Лукашенко обречен. Такое мнение высказал в Facebook бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"В Минске силовики начали стрелять. Так было в Украине, когда "Беркут" начал стрелять по приказу [президента Украины Виктора] Януковича и в соответствии с планом [президента России Владимира] Путина", – написал Яценюк.

Он считает, что на повторные выборы Лукашенко не пошел из-за страха поражения.

"Белорусы! Не сдавайтесь и не бойтесь!" – отметил экс-премьер.

https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/posts/1945366765617449

1 ноября в Минске начался Марш против террора, его участники шли от метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

На Марше начались задержания, были слышны выстрелы и взрывы гранат.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Беларусь, Александр Лукашенко, протесты, Беркут, протесты в Беларуси
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