В Минске силовик наставил оружие на протестующего. Тот расстегнул куртку и крикнул: "Стреляй!"

В Минске силовики продолжают разгон Марша против террора. Во время одного из таких разгонов силовик наставил на протестующего оружие.

Во время Марша против террора в Минске силовики начали разгонять митингующих. Во время одного из таких разгонов на улице Калиновского силовик наставил оружие на протестующего – но тот не остановился, а расстегнул куртку, поднял футболку и крикнул "Стреляй". Видео опубликовал "Еврорадио" в Telegram.

В этот момент послышался звук выстрела в воздух, но протестующий продолжил идти на силовика.

1 ноября в Минске начался Марш против террора, его участники шли от метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

Силовики пытались разогнать митинги – задерживали протестующих, стреляли в воздух и использовали светошумовые гранаты.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.