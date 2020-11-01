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В Минске сегодня состоится Марш против террора. В город уже стянули спецтехнику

Протестный марш в Минске пройдет по маршруту памяти в национальный некрополь Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

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Марш в Минске начнется в 14.00 1 ноября
Марш в Минске начнется в 14.00 1 ноября
Фото: EPA

В Минске (Беларусь) 1 ноября планируется проведение протестного Марша против террора. Об этом сообщает Telegram-канал НЕХТА Live.

"Во времена сталинского террора воронки точно так же забирали белорусов с их рабочих мест, люди исчезали бесследно, а потом обнаруживались в тюрьмах. Лукашенковский террор живет по тем же заветам. Мы должны положить этому конец. Мы должны выйти, чтобы это никогда не повторилось", – говорится в сообщении.

Марш начнется в 14.00. Участники пройдут следующим маршрутом: метро "Парк Челюскинцев" – проспект Независимости – Калиновского – Карбышева – Гамарника – Мирошниченко – урочище Куропаты.

Воскресный марш закончится возле национального некрополя Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

На улицах Минска уже заметили спецтехнику. Как пишет TUT.BY в Telegram, ее заметили на проспекте Независимости, улице Калиновского, Партизанском проспекте, улице Первомайской, проспекте Победителей, рядом со стелой "Минск – город-герой" и на Минской кольцевой автодороге.

Кроме того, на площади Независимости люди в форме расставляют секции забора.

Также по данным TUT.BY, в городе накануне протеста начались проблемы с интернетом.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

Теги: Беларусь, Минск, репрессии, НКВД, протесты в Беларуси
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