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"Нам бросили вызов. Какая здесь дружба?" Лукашенко призвал закрыть границу Беларуси

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда была "надежным заслоном" для соседних стран.

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Лукашенко: Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?
Лукашенко: Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости закрыть границу страны. Об этом 29 октября сообщает сайт президента Беларуси.

"Я не хочу публично говорить о том, какие мероприятия мы проводим и будем проводить на границе. И мне нужны там военные люди… Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь всегда была "надежным заслоном" для соседних стран.

"Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты. Мы всегда были надежным заслоном для поляков, литовцев, латышей и даже украинцев на границе. Мы не пропускали никого, ничего. Что им еще надо от нас?" – отметил Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

17 сентября Лукашенко заявлял, что Беларусь закроет границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят".

Теги: Украина, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, протесты в Беларуси
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