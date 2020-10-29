Лукашенко заявил о необходимости формирования народных дружин из бывших военнослужащих

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил сделать неформальной работу народных дружин, привлечь туда бывших военных и дать им оружие, "чтобы защищали свою семью и свою землю".

Лукашенко: Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время совещания заявил о необходимости усилить работу народных дружин, которые будут способствовать поддержанию общественного порядка и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

"Нам надо неформальной сделать работу народных дружин. Они начали работать, но еще в полную силу не развернулись. Вы видели, как было в Кыргызстане: хаос полнейший, все силовики разбежались, некому защищать страну. Кто взял на себя ответственность? Народные дружины. Они подтянули разбежавшихся милиционеров, они подтянули к себе спецслужбы и военных. И создали мощные народные дружины. И в течение суток погасили все пожары", – отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что народные дружины "в конце концов должны встрепенуться и защищать".

"Не надо страну, мы с вами – генералы и прочие люди, омоновцы, внутренние войска, армия – обеспечим защиту страны. Пусть обеспечат защиту своих домов", – считает Лукашенко.

По его словам, в мобильные отряды стоит привлекать бывших военнослужащих.

"Посмотрите, сколько обращений этих бывших военнослужащих, афганцев. Сколько мужиков, а женщин еще больше, чем мужиков: "Возьмите нас, мы будем в дружинах, мы будем в отрядах, мы многое можем!" Почему не привлечь нам, вплоть до вооружения, в эти летучие отряды бывших военнослужащих? Они могут нам здорово помочь. И надо, чтобы каждый человек почувствовал, что он защищает свою семью и свою землю", – сказал белорусский президент.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Тихановская заявила, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.