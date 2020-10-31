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Госпогранкомитет Беларуси заявил о задержании группы анархистов на границе с Украиной

Госпогранкомитет Беларуси заявил, что на украинско-белорусской границе были задержаны четверо анархистов с огнестрельным и холодным оружием. Гражданство задержанных не уточняется.

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Накануне закрытия границы Госпогранкомитет Беларуси отчитался о задержании "группы сторонников анархистского движения"
Накануне закрытия границы Госпогранкомитет Беларуси отчитался о задержании "группы сторонников анархистского движения"
Фото: EPA

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил о задержании группы "радикально настроенных сторонников анархистского движения" на украинско-белорусской границе. Об этом агентству "Интерфакс-Запад" 31 октября заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

По его словам, четверо анархистов были задержаны 28 октября в районе деревни Забозье Ельского района. Бычковский утверждает, что у задержанных изъяли огнестрельное и травматическое оружие с боеприпасами, гранату, холодное оружие, специальную экипировку и другое снаряжение.

Гражданство задержанных не уточняется.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

После начала протестов президент Беларуси неоднократно обвинял иностранные государства, в частности Польшу, Литву и Украину, в поддержке митингующих. Он утверждал, что Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

С 1 ноября Беларусь закрывает границу со всеми соседними странами, кроме России.

Теги: Украина, Беларусь, граница, анархисты, акции протеста, протесты в Беларуси
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