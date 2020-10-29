Беларусь закрыла границы со всеми соседними странами, кроме РФ

В Пограничном комитете Беларуси сегодня сообщили, что закрыли границу с Латвией, Литвой, Украиной и Польшей из-за "сложившейся эпидемической обстановки в сопредельных странах". С РФ границу оставили открытой.

Как долго граница будет закрытой, не сообщили Фото: gpk.gov.by

Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию через наземные контрольные пункты пропуска лиц из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Об этом говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси в Telegram.

В пресс-службе подчеркнули, что причиной такого решения стала "сложившаяся эпидемическая обстановка в сопредельных странах".

Под ограничения не подпадают: сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Границу с Россией белорусские власти не закрыли.

Как долго будут длиться ограничения, не сообщается.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовились "к нынешнему времени "Ч".

29 октября Лукашенко призвал закрыть границу.