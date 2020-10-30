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Лукашенко: Нам отступать некуда, с сегодняшнего дня в плен никого не берем

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что теперь власти страны будут более решительно действовать по отношению к протестующим.

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Лукашенко: Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук
Лукашенко: Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 октября во время представления нового министра внутренних дел Ивана Кубракова, комментируя акции протеста в стране, заявил, что белорусским властям некуда отступать. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – сказал Лукашенко.

По его словам, теперь власти будут более решительно действовать по отношению к протестующим.

"Если кто-то прикоснется к военнослужащему, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", – подчеркнул Лукашенко.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, силовики, протесты в Беларуси
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