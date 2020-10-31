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ЕС в ближайшее время одобрит санкции против Лукашенко – журналист

Решение о замораживание активов и введение визовых запретов для президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны Европейского союза будет подтверждено 6 ноября, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Санкции против Лукашенко уже ввели Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Канада
Санкции против Лукашенко уже ввели Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Канада
Фото: EPA

4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей Европейского союза по санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 30 октября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября" – написал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списком Лукашенко пока не фигурировал.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Европейский союз, Рикард Йозвяк, протесты в Беларуси
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