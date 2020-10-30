Лукашенко рассказал о разговоре с Помпео: У нас с ним, знаете ли, очень добрые отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с государственным секретарем США Майком Помпео возможные действия НАТО против Беларуси.

Лукашенко: Я ему прямо сказал, по-дружески: "Майкл, я понимаю, что происходит" Фото: ЕРА (архив)

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с военными чиновниками рассказал о разговоре с государственным секретарем США Майком Помпео. Видео обнародовал 29 октября Telegram-канал "Пул первого".

"Мы должны понимать, что за пределами нашей страны НАТОвцы не утихомирятся. Что бы они ни говорили... вот я с [государственным секретарем США Майком] Помпео говорил... У нас с ним, знаете ли, очень добрые отношения... Все, что пишут в Telegram-каналах, – это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: "Майкл, несмотря на это, я понимаю, что происходит", – заявил Лукашенко.

Он сказал, что "предупредил" Помпео: "Если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, какая там Украина, им не до того), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы – армии нет), – ну, мы будем отвечать".

По словам Лукашенко, Помпео его заверил: "Этого нет и не будет".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".

29 октября Беларусь закрыла границы со всеми соседними странами, кроме РФ.