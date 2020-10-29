Невзоров: Каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на людей, не разрешающих ему кусаться и пить кровь

Президент Беларуси Александр Лукашенко защищает только "маленький теплый президентский сортир", в котором он привык думать о картофеле, заявил российский публицист Александр Невзоров.

В каждом своем выступлении президент Беларуси Александр Лукашенко напоминает "обиженного вампира". Такое мнение в программе "Невзоровские среды" на "Эхе Москвы" выразил российский публицист Александр Невзоров.

"Мы видим, как каждое выступление Лукашенко напоминает обиженного вампира, который подал в суд на людей, которые не разрешают ему кусаться и пить кровь. И в этом есть комедийный элемент. Александр Григорьевич ведь, по сути, уже защищает только маленький теплый президентский сортир, в котором он привык думать о картофеле. У него все остальное уже потеряно", – подчеркнул Невзоров.

По его словам, ряд "серьезных бесед" с Лукашенко провели российские специалисты.

"И он пока потешает публику разного рода заявлениями и враньем. С ним провели несколько серьезных бесед российские специалисты, так называемые поумнительные беседы. Просто надо всех, кто не очень нравится или угрожает личному благополучию, называть экстремистами или террористами, лучше даже террористами, это производит больше впечатления. И эффективность этого способа, мы знаем, доказана в России, доказана многократно. Этим давно занимаются и ФСБ, и Следком", – отметил Невзоров.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек.

Тихановская заявляла, что, если в этот день Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.