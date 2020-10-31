Кулеба: Украина готовит ответ Беларуси на закрытие границ

Украина вместе с Польшей и Литвой думает, как реагировать на закрытие Беларусью границ со всеми соседними странами, кроме России.

Министерство иностранных дел Украины изучает, как ответить Беларуси на закрытие границ, если причиной этого было не распространение коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 30 октября

"Беларусь закрывает границы с тремя соседними странами – Украиной, Польшей и Литвой. Официальная причина – возрастание количества больных COVID-19. С Россией не закрыли. Это их официальная версия. Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой, чтобы отреагировать должным образом. Мы жалеем, что Беларусь выбрала такой путь”, – прокомментировал министр.

Если выяснится, что причиной был не COVID-19, а большая политика, украинские дипломаты будут соответствующим образом реагировать, констатировал глава МИД.

"Мы сейчас изучаем это решение", – резюмировал Кулеба.

На вопрос, есть ли диалог между двумя странами сейчас, Кулеба заявил, что Украина постоянно в контакте с белорусским народом.

"Как министр иностранных дел перед тем, как вступить в диалог с оппозицией, должен четко убедиться, какая позиция этих людей по российской агрессии, незаконной оккупации Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хотим четко понимать, какая политика будет у них", – отметил Кулеба.

То, что представители белорусской оппозиции говорят по поводу Украины сейчас, – по словам украинского министра, "это ни о чем".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовились "к нынешнему времени "Ч".

Беларусь закрыла границы со всеми соседними странами, кроме РФ 29 октября.