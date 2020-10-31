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Кулеба: Украина готовит ответ Беларуси на закрытие границ

Украина вместе с Польшей и Литвой думает, как реагировать на закрытие Беларусью границ со всеми соседними странами, кроме России.

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Кулеба: Мы жалеем, что Беларусь выбрала такой путь
Кулеба: Мы жалеем, что Беларусь выбрала такой путь
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министерство иностранных дел Украины изучает, как ответить Беларуси на закрытие границ, если причиной этого было не распространение коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 30 октября

"Беларусь закрывает границы с тремя соседними странами – Украиной, Польшей и Литвой. Официальная причина – возрастание количества больных COVID-19. С Россией не закрыли. Это их официальная версия. Мы сейчас консультируемся с Польшей и Литвой, чтобы отреагировать должным образом. Мы жалеем, что Беларусь выбрала такой путь”, – прокомментировал министр.

Если выяснится, что причиной был не COVID-19, а большая политика, украинские дипломаты будут соответствующим образом реагировать, констатировал глава МИД.

"Мы сейчас изучаем это решение", – резюмировал Кулеба.

На вопрос, есть ли диалог между двумя странами сейчас, Кулеба заявил, что Украина постоянно в контакте с белорусским народом.

"Как министр иностранных дел перед тем, как вступить в диалог с оппозицией, должен четко убедиться, какая позиция этих людей по российской агрессии, незаконной оккупации Крыма, если они придут к власти, в том числе при нашем содействии. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Беларуси. Но хотим четко понимать, какая политика будет у них", – отметил Кулеба.

То, что представители белорусской оппозиции говорят по поводу Украины сейчас, – по словам украинского министра, "это ни о чем".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовились "к нынешнему времени "Ч".

Беларусь закрыла границы со всеми соседними странами, кроме РФ 29 октября.

Теги: МИД, Беларусь, Александр Лукашенко, Дмитрий Кулеба, дипломаты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус, протесты в Беларуси
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