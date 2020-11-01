В Минске начались задержания протестующих. Слышны выстрелы и взрывы гранат

Часть колонны протестующих в Минске дошла до конечной цели шествия – урочища Куропаты. Там начались задержания, слышны выстрелы и взрывы.

В Минске 1 ноября на Марше против террора начались задержания. Об этом сообщает TUT.BY в Telegram.

Марш начался в 14.00, свое шествие митингующие планировали закончить возле урочища Куропаты – там было место массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах.

"Еврорадио" также опубликовало в Telegram видео, как силовики делали предупредительный выстрел в воздух перед колонной митингующих, которые к тому моменту подошли к станции метро "Московская".

Очевидцы также рассказали TUT.BY, что на перекрестке Логойского тракта и улицы Гамарника взорвали светошумовую гранату.

Часть колонны уже дошла до конечной цели шествия – урочища Куропаты. Telegram-канал "Страна для жизни Live" сообщает, что там начались задержания, слышны выстрелы и взрывы.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.