Число задержанных на воскресных акциях протеста в Беларуси превысило 300. Среди них несколько журналистов

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что большинство демонстрантов задерживали в Минске, где проходил Марш против террора. По информации Белорусской ассоциации журналистов, несколько сотрудников СМИ попали в районные отделения милиции.

В Беларуси на акциях протеста в воскресенье, 1 ноября, задержали 314 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные правозащитного центра "Весна".

Большинство протестующих задержали в Минске, где проходил Марш против террора. Белорусские правозащитники располагают информацией о задержанных в Могилеве, Бресте, Слониме, Слуцке, Гродно, Жодишках, Осиповичах и Пинске.

Среди задержанных есть и журналисты. В частности, силовики задержали трех корреспондентов газеты "Новы час" – Дмитрия Дмитриева, Александра Зеньковича и Яну Трусило, сообщила Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) в Telegram 1 ноября.

Дмитриева доставили в Партизанское РУВД, Зеньковича и Трусило – в Октябрьское РУВД. Оператора телеканала "Белсат" Дмитрия Солтана также привезли в Октябрьское РУВД, на него составили протокол, рассказали позже в БАЖ.

На бульваре Толбухина в Минске задерживали журналиста российского агентства ТАСС Юрия Шамшура, но позже отпустили, пишет белорусский портал TUT.BY.

В Беларуси уже третий месяц, с 9 августа, продолжаются акции протеста против итогов выборов президента страны. По официальным данным, победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,1%. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка с требованием отставки Лукашенко.

На Марше против террора 1 ноября демонстранты шли от метро "Парк Челюскинцев" до урочища Куропаты, места массовых расстрелов и захоронений репрессированных органами НКВД в 1937–1940 годах. При задержании протестующих были слышны выстрелы и взрывы гранат.