Беларусь с 1 ноября закроет границы со всеми соседними странами, кроме РФ

С 1 ноября Беларусь вводит ограничения на въезд на территорию своей страны для иностранцев и лиц без гражданства, решение принято в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
"Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через государственную границу Беларуси в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19", – сообщается в релизе.
По информации ведомства, ограничения не коснутся следующих категорий:
Также запрет не будет касаться граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Беларуси в Россию.
Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в стране, в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь из иностранных государств, включенных минздравом в перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться на самоизоляции и не могут повторно пересекать границу до истечения 10-дневного срока.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на 31 октября в Беларуси зарегистрировано более 98 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Умерло в стране от COVID-19 980 пациентов, вылечилось 86 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.