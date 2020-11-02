Лукашенко предложил Макрону посредничество в конфликте с мусульманским миром

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своих хороших отношениях с белорусскими мусульманами. Он отметил их полную поддержку властей страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе Франции Эммануэлю Макрону посредничество в урегулировании конфликта с мусульманским миром. Об этом рассказали в пресс-службе президента Беларуси 2 ноября по итогам встречи Лукашенко с митрополитом Минским и Заславским, патриаршим экзархом всея Беларуси Вениамином.

Лукашенко обратил внимание, что, Беларусь активно сотрудничает с различными религиозными конфессиями. В пример он привел строительство мечети в Минске и сказал, что мусульмане всегда поддерживали его на президентских выборах.

"Мусульмане никогда нам не создавали проблем. Я часто говорю, что мусульмане на всех выборах практически на 100% поддерживали власть и меня как президента. Мы никогда себе не позволим то, что недавно начал заявлять президент Франции о свободе слова и религиозных чувствах: что тебе даст это в стране, что ты начинаешь критиковать мусульман? Может, ему как раз надо посредничество между ним и мусульманами? Я могу ему здесь помочь, потому что у меня с мусульманами очень добрые отношения", – предложил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что вмешиваться в чувства верующих категорически неприемлемо. Государство и общество, по его словам, должны считаться с тем, что большинство граждан отдает предпочтение какому-либо религиозному течению.

"Мы никогда себе не позволим бросать камни в верующих. Моя позиция была всегда такой: каждый человек должен найти свою дорогу к храму", – сказал он.

"Надо всем общинам с этим считаться. Эта истина способствовала тому, что у нас баланс в обществе, равновесие. У нас большая Православная церковь никогда не обижала меньшую, никогда не было этих столкновений и противоречий, как бы кому-то ни хотелось. Потому что народ это не примет: он хочет спокойно молиться, занимать своими делами", – убежден глава Беларуси.

После убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати, Макрон заявил об "исламистском сепаратизме". Он высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

29-го и 30 октября у здания посольства Франции в Москве проходили акции протеста против карикатур на пророка Мухаммеда. Первая акция была мирной, во время второй митингующие сожгли фото Макрона, полиция разогнала протест.

В эти же дни аналогичные акции прошли в Турции, Ираке, Пакистане, Бангладеш, Ливии, Иордании, секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Участники акций жгли портреты Макрона и флаги Франции.

В интервью Al Jazeera Макрон говорил, что чувства мусульман он уважает, но всегда будет защищать во Франции "свободу говорить, писать, думать, рисовать".

После заявлений Макрона о кризисе ислама во Франции произошла волна нападений. Утром в Ницце 29 октября неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот же день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.