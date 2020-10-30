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Нурмагомедов назвал Макрона "тварью"

"Провокации" в отношении пророка Мухаммеда "выйдут боком" тем, кто их совершает, написал российский боец Хабиб Нурмагомедов, опубликовав у себя в Instagram фотографию президента Франции Эммануэля Макрона.

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Нурмагомедов: Мы мусульмане, любим нашего пророка Мухаммеда больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен
Нурмагомедов: Мы – мусульмане, любим нашего пророка Мухаммеда больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен
Фото: ЕРА

Российский боец Хабиб Нурмагомедов на своей странице в Instagram назвал президента Франции Эммануэля Макрона "тварью".

"Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни и в следующей. Аллах скор в расчете, и вы это увидите", – написал боец, проиллюстрировав свою публикацию фотографией с изображением Макрона.

Он отметил, что "провокации" в отношении пророка Мухаммеда "выйдут боком".

"Мы – мусульмане, любим нашего пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жен и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными", – считает Нурмагомедов.

16 октября в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин произошло убийство профессора истории местного колледжа Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории. 

После нападения на учителя Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков". 

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

Накануне во Франции произошла серия нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Минувшей ночью в России подросток с криком "Аллах акбар" напал с ножом на полицейских, его застрелили.

Теги: ислам, Франция, терроризм, исламисты, мусульмане, Эммануэль Макрон, Хабиб Нурмагомедов
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