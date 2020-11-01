Макрон заявил, что понимает и уважает чувства мусульман после появления карикатур на пророка Мухаммеда

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что карикатуры на почитаемого мусульманами пророка Мухаммеда опубликованы в изданиях, которые не являются правительственными проектами.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, которые стали реакцией на появление во французском издании карикатур на пророка Мухаммеда.

Об этом президент сказал телеканалу Al Jazeera в интервью, фрагменты которого опубликованы 31 октября.

Макрон подчеркнул, что чувства мусульман он уважает, однако всегда будет защищать во Франции "свободу говорить, писать, думать, рисовать".

Глава государства также раскритиковал возникшие "в результате лжи" заявления политиков, что карикатуры были "порождением государства".

Макрон подчеркнули, что карикатуры созданы и размещены не связанными с правительством "бесплатными и независимыми газетами".

16 октября во Франции произошло убийство профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

21 октября с учителем попрощались в Париже. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.