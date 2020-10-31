Среди жертв теракта в Ницце – уроженка Бразилии. Болсонару назвал произошедшее христианофобией

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что уроженка Бразилии молилась в храме в Ницце (Франция), в который зашел мужчина и нанес ей ножевые ранения. Она и еще двое человек погибли.

Президент Бразилии Жаир Болсонару 29 октября заявил, что жертвой теракта в Ницце (Франция) стала уроженка Бразилии. По его словам, произошедшее является христианофобией. Об этом он сообщил во время онлайн-трансляции на своем YouTube-канале.

"Она была там и молилась, вошел мужчина, который ненавидит христиан. Мы говорим о христианофобии. Он нанес ножевые ранения женщине. Мы оплакиваем смерть трех человек", – заявил Болсонару.

По информации The Guardian, погибшая – 44-летняя Симоне Сильва около 30 лет жила во Франции и работала опекуном за пожилыми людьми. У нее было трое детей.

По данным агенства, министерство иностранных дел Бразилии выразило сочувствие и предложило поддержку семье женщины.

Теракт в Ницце произошел утром 29 октября. Мужчина напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавший – 21-летний уроженец Туниса – был ранен при задержании, сейчас он находится в больнице.

В тот же день в центре Лиона задержали выходца из Афганистана с ножом, который пытался сесть в трамвай.

Власти Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".