По данным AFP, по подозрению в причастности к теракту в Ницце задержан 33-летний мужчина. О его роли в преступлении на данный момент не сообщается.

Французская полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к теракту в Ницце. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источник.

По данным собеседника, речь идет о 33-летнем мужчине. О его роли в преступлении источник не сообщил.

Теракт в Ницце произошел утром 29 октября. Мужчина напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавший – 21-летний уроженец Туниса – был ранен при задержании, сейчас он находится в больнице.

В тот же день в центре Лиона задержали выходца из Афганистана с ножом, который пытался сесть в трамвай.

Власти Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".