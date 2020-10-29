Папа римский отреагировал на нападение в церкви в Ницце

Пресс-секретарь Маттео Бруни заявил, что папа римский Франциск молится за жертв нападения в церкве в Ницце и за прекращение насилия.

Папа римский Франциск отреагировал на вооруженное нападение в церкви во французской Ницце. Об этом 29 октября сообщил портал Vatican News.

Директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни заявил, что папа проинформирован о случившемся и "молится за жертв и их родственников, за то, чтобы насилие прекратилось, чтобы снова все друг в друге видели братьев и сестер, а не врагов, и чтобы дорогой французский народ сумел в единстве реагировать на зло добром".

Бруни добавил, что терроризм и насилие ни в каком случае не могут быть приемлемы.

Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал на прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали.

Позже стало известно, что в другом городе Франции – Авиньоне – мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". По данным СМИ, его при задержании застрелили полицейские.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Власти Франции заявили о введении самой высокой степени террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".