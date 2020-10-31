Убийцей троих человек в Ницце оказался 21-летний мигрант из Туниса

Тунисец Брахим Ассауи, который 29 октября совершил нападение на троих человек в церкви в Ницце, прибыл в страну незадолго до инцидента через итальянский остров Лампедуза.

Убийство троих человек во французской Ницце 29 октября совершил 21-летний гражданин Туниса, который прибыл во Францию несколько дней назад. Об этом сообщает русская служба ВВС.

В полиции сообщили, что нападавшего зовут Брахим Ассауи. С собой у него были документы, выданные итальянским отделением Красного Креста – он прибыл на итальянский остров Лампедуза на лодке вместе с мигрантами.

Во время задержания террорист был ранен, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Национальной антитеррористической прокуратуре Франции сообщили, что одну из своих жертв, 60-летнюю женщину, Ассауи фактически обезглавил. Он также перерезал горло 55-летнему мужчине, который открывал двери в храм. Последней жертвой террориста стала 44-летняя мать троих детей. Она сумела добежать до ближайшего кафе, где умерла от многочисленных ножевых ранений. По словам очевидцев, перед смертью она сказала: "Передайте моим детям, что я их люблю".

Нападавший несколько раз прокричал "Аллах акбар" перед тем, как в него выстрелили полицейские. При нем были найдены Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож.

Ассауи совершил нападение в церкви перед утренней мессой. Полиция прибыла на место преступления вскоре после того, как один из свидетелей теракта сумел поднять тревогу, воспользовавшись специальной сигнальной системой.

29 октября во Франции произошло три инцидента с нападениями. Второй – в Авиньоне. Изначально сообщалось, что вооруженный мужчина угрожал прохожим, выкрикивая "Аллах акбар". Его застрелили. Позже в полиции исключили вероятность теракта и заявили, что мужчина не делал никаких религиозных заявлений и вообще не имел отношения к исламу. Прокурор подчеркнул, что нападавший находился на лечении у психиатра.

Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

Власти Франции объявили самую высокую степень террористической угрозы.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".