В нападениях экстремистов во Франции виноваты все стороны. Европе грозит этнорелигиозный конфликт и приход к власти безумных популистов

Мое мнение. В зверских нападениях экстремистов во Франции виноваты все стороны.

Эту ситуацию создали высокомерие, чувство культурного и национального превосходства, отсутствие нормальной коммуникации между людьми, одержимость личными политическими амбициями и чудовищный самообман, построенный на искривленном мировоззрении, в котором свободой слова объясняют отсутствие взаимоуважения, толерантностью оправдывают тоталитарный прессинг всех несогласных, а крики про ценности и гуманизм должны как бы перекрыть чужие ошибки, недальновидность и комплексы.

И Эрдоган, и Макрон, и редакция Charlie Hebdo, и руководство других стран разных регионов – все так или иначе являются создателями той токсичной психосоциальной среды, которая поставила Францию и Европу в целом перед угрозой этнорелигиозного конфликта, угрожая расколом общества и приходом к власти безумных популистских лидеров с крайними убеждениями, будь то левыми или правыми.

Я уже несколько раз писал: активное вмешательство в войны на Ближнем Востоке не сочетается с политикой бесконтрольной иммиграции, халатным отношением к борьбе с экстремизмом и полным равнодушием к выстраиванию здоровой общественной коммуникации внутри страны с разными социальными группами, позволяющей блокировать проникновение безумных идеологий.

В общем-то, уроки 2001-го, 2003-го, 2011-го, 2013-го и 2014–2016 годов не были усвоены никем. Грустно. Страдать будут невинные люди от рук всяких фанатиков.

Ну а редакция Charlie Hebdo продолжает радовать нас свежими порциями карикатур, которыми они, судя по всему, самоутверждаются, оправдывая их самообманом, строящимся на псевдолиберальных идеях, которые и привели к возникновению заведомо провальной и неэффективной формы политики мультикультурализма.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора