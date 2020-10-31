Шендерович: Charlie Hebdo принципиально отказываются тормозить – и это правильно. Иначе возникает стокгольмский синдром

Когда мусульмане думают, что им можно убивать, на переднем крае борьбы с этим оказывается сатира, считает российский писатель Виктор Шендерович.

Французский журнал Charlie Hebdo правильно делает, что не реагирует на угрозы. Такое мнение 29 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский писатель Виктор Шендерович.

"Charlie Hebdo совершенно принципиально отказываются тормозить – и это правильно. Потому что иначе возникает этот стокгольмский синдром, комплекс заложника. И с комплексом заложника говорят: "Ах, они сами виноваты, ах, они обидели". Кто хочет обидеться – обидится. На обиженных воду возят", – сказал он.

Писатель отметил, что "во Франции есть мечети, огромное количество мусульман, никто их не преследует".

"А вот выясняется, что у мусульманина в рамках исповедания его религии есть право отрезать мне голову – тогда это перестает быть делом мусульман и становится общественным делом. И сатира в этом смысле абсолютно на переднем крае и платит, как платят те, кто поднимаются в атаку первыми. На войне. Встают из окопов. Они погибают чаще. И в этом смысле да, очень опасная профессия", – объяснил Шендерович.

Он считает, что мусульманам будет "хорошо во Франции", если только они примут меры, "чтобы мусульманство, магометанство перестало ассоциироваться с убийцами".

"То, что происходит – это в огромной степени, конечно, проблема конфессиональная. Их взяли в заложники. Прежде всего мусульман взяли в заложники", – заявил Шендерович.

16 октября во Франции произошло убийство профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

21 октября с учителем попрощались в Париже. В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника. Стрелявший скрылся.