ГОРДОН
 
 
МИР

"Не заикайся о борьбе с терроризмом". Кадыров потребовал от Жириновского извинений за слова о мусульманах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связал с терроризмом комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации во Франции. Кадыров заявил, что подобные слова опасны для Жириновского.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кадыров: Я никогда не оправдаю терроризм
Кадыров: Я никогда не оправдаю терроризм
Фото: ЕРА

Депутату Государственной думы РФ, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому следует извиниться за слова о терроризме и мусульманах, сказанные в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 30 октября заявил в Telegram сам Кадыров.

30 октября Жириновский на вопрос о Кадырове отметил, что "надо, конечно, чтобы не было никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если они чем-то обусловлены". Лидер ЛДПР считает, что руководители субъектов РФ не должны выступать по поводу нападений во Франции, связанных с карикатурами на пророка Мухаммеда.

"Комментарий депутата Жириновского меня удивил и возмутил одновременно. Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи, как мусульманин, а не политик... Жириновский опять занимается самопиаром. Но затронутая тема совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки", – написал Кадыров.

По его словам, "Жириновскому лучше не касаться этой темы" и извиниться за свои слова.

"Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура – понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом. Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец [президента РФ Владимира] Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей. А твои экспертные оценки о терроризме – пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание. Но они опасны проблемами – тебе и государству. Лучше для пиара поискать себе другие темы. В России проживает 30 млн мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства", – объяснил глава Чечни.

Он призвал мусульман в России не устраивать митинги возле посольства Франции в РФ, потому что "от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации".

27 октября Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства главы Чечни стали слова французского президента о том, что жертвой беспричинного терроризма стал профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати, его убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

"Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления... Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму. [...] Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", – заявил Кадыров.

28 октября Кадыров уточнил в Telegram, что сделал свое заявление "как мусульманин, а не как политик".

29 октября во Франции произошла серия нападений на прохожих. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Теги: Владимир Жириновский, Франция, терроризм, религия, Рамзан Кадыров, ЛДПР, мусульмане
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS