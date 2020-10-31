"Не заикайся о борьбе с терроризмом". Кадыров потребовал от Жириновского извинений за слова о мусульманах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский связал с терроризмом комментарий главы Чечни Рамзана Кадырова о ситуации во Франции. Кадыров заявил, что подобные слова опасны для Жириновского.

Депутату Государственной думы РФ, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому следует извиниться за слова о терроризме и мусульманах, сказанные в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом 30 октября заявил в Telegram сам Кадыров.

30 октября Жириновский на вопрос о Кадырове отметил, что "надо, конечно, чтобы не было никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если они чем-то обусловлены". Лидер ЛДПР считает, что руководители субъектов РФ не должны выступать по поводу нападений во Франции, связанных с карикатурами на пророка Мухаммеда.

"Комментарий депутата Жириновского меня удивил и возмутил одновременно. Лидер ЛДПР взял смелость учить глав и губернаторов своей работе. В частности, подразумевал меня и мое заявление по поводу карикатур, хотя я уже подчеркивал, что реагирую на такие вещи, как мусульманин, а не политик... Жириновский опять занимается самопиаром. Но затронутая тема совсем не такая, где можно или нужно зарабатывать пиар-очки", – написал Кадыров.

По его словам, "Жириновскому лучше не касаться этой темы" и извиниться за свои слова.

"Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты... Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура – понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом. Я никогда не оправдаю терроризм, потому что, как пехотинец [президента РФ Владимира] Путина, сам лично участвовал в борьбе с этой заразой и победил, потеряв тысячи боевых товарищей. А твои экспертные оценки о терроризме – пустая болтовня и попытка привлечь к себе внимание. Но они опасны проблемами – тебе и государству. Лучше для пиара поискать себе другие темы. В России проживает 30 млн мусульман. И не стоит затрагивать их религиозные чувства", – объяснил глава Чечни.

Он призвал мусульман в России не устраивать митинги возле посольства Франции в РФ, потому что "от этого мало что изменится, но есть вероятность провокации".

27 октября Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства главы Чечни стали слова французского президента о том, что жертвой беспричинного терроризма стал профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати, его убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

"Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления... Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму. [...] Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", – заявил Кадыров.

28 октября Кадыров уточнил в Telegram, что сделал свое заявление "как мусульманин, а не как политик".

29 октября во Франции произошла серия нападений на прохожих. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.