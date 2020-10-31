Жириновский о Кадырове: Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий

Глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал "вдохновителем терроризма" президента Франции Эммануэля Макрона, не должен выступать по международным вопросам, считает лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Лидер российской партии ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров поддерживает террористические действия. Об этом Жириновский заявил 30 октября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ведущий программы спросил политика, не считает ли он, что Кадыров "провоцирует людей" своими заявлениями по поводу нападений на людей во Франции.

"Надо, конечно, чтобы не было, конечно, никаких комментариев в поддержку любых террористических действий, даже если они чем-то обусловлены, кто-то считает какое-то оскорбление… Но выступать в защиту… Вообще, руководители субъектов не должны в это вмешиваться", – ответил Жириновский.

По его словам, позицию России по данному вопросу лучше выражать Кремлю.

"Я считаю, что губернаторы не должны выступать по международным вопросам. Смоленский губернатор молчит по событиям в Белоруссии? Молчит, хотя это рядом, граница. Хабаровский губернатор молчит, хотя рядом Китай и так далее. То есть все губернаторы занимаются хозяйственными делами, экономическими делами. Вот это более правильная позиция", – объяснил лидер ЛДПР.

Он считает, что "Франция сегодня расплачивается за то, что она приняла огромное количество мигрантов".

"Я предлагал: не принимайте никого, пусть живут в своих арабских странах... Все социальные сети проверять. Вскрывать еще более активно спящие ячейки. Посмотреть, кто куда выезжает. Нужно посмотреть. Человек, например, постоянно выезжает в какую-то арабскую страну", – отметил Жириновский.

27 октября Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства главы Чечни стали слова французского президента о том, что жертвой беспричинного терроризма стал профессор истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэль Пати, его убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров.

"Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления... Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае ты во сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму. [...] Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране", – заявил Кадыров.

28 октября Кадыров уточнил в Telegram, что сделал свое заявление "как мусульманин, а не как политик".

Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

29 октября во Франции произошла серия нападений на прохожих. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.