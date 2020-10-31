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Посольство Франции в Москве заявило о террористической угрозе и попросило РФ усилить охрану

Посольство Франции в России попросило власти РФ усилить защитные меры для всех французских представительств в стране после акций протеста, в ходе которых, в частности, сожгли портрет президента Франции Эммануэля Макрона.

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Акции протеста у посольства Франции в Москве проходили 29 30 октября
Акции протеста у посольства Франции в Москве проходили 29–30 октября
Фото: Ambassade de France en Russie / Facebook

Посольство Франции в Москве сообщило властям РФ о террористической угрозе, которая возросла после акций протеста, проходивших у здания диппредставительства 29–30 октября. Об этом написала российская газета "Коммерсантъ".

Как проинформировали в посольстве, угрозы начали поступать после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нападение на прохожих в Ницце 29 октября было исламистским терактом.

Диппредставительство выразило обеспокоенность угрозами, призвало власти РФ осудить их и обратилось "с просьбой об усилении защитных мер для всех французских представительств в России".

29-го и 30 октября у здания посольства Франции в Москве проходили акции протеста против карикатур на пророка Мухаммеда, пишет "Медуза". Первая акция была мирной, во время второй митингующие сожгли фото Макрона, полиция разогнала протест.

Генеральные консульства Франции в РФ действуют в Москве, Екатеринбурге и Петербурге.

В эти дни аналогичные акции проходили в Турции, Ираке, Пакистане, Бангладеш, Ливии, Иордании, секторе Газа и на западном берегу реки Иордан. Кроме того, на протесты выходили представители мусульманских общин в Израиле и Индии. Участники подобных акций жгут портреты Макрона и флаги Франции. Они возмущены тем, что во Франции продолжают публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

29 октября во Франции произошла серия нападений на прохожих. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана. В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

Теги: Россия, Франция, терроризм, Москва, террористы, исламисты, угрозы, Эммануэль Макрон, охрана, акции протеста
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