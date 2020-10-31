ГОРДОН
 
 
МИР

Во французском Лионе неизвестный стрелял в священника

Неизвестный, который стрелял в православного священника возле церкви в Лионе, скрылся с места преступления.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция ищет мужчину, напавшего на священника
Полиция ищет мужчину, напавшего на священника
Фото: ЕРА (архив)

31 октября у греческой церкви во французском Лионе неизвестный ранил православного священника, сообщила местная газета Le Progrès.

Нападавший был вооружен пистолетом, он подошел к священнослужителю, когда тот закрывал храм, и сделал два выстрела, рассказали BFMTV источники в полиции.

Священника госпитализировали, он сказал правоохранителям, что не знает нападавшего. По данным Le Progrès, пострадавший – гражданин Греции.

Стрелок скрылся с места преступления, его пока не нашли, в седьмом округе Лиона установили периметр безопасности, сообщило в Twitter министерство внутренних дел Франции. Местным жителям рекомендуют избегать этот район.

29 октября во Франции произошла серия аналогичных нападений. Утром в Ницце неизвестный атаковал прохожих с ножом, жертвами стали как минимум три человека, двое из них были убиты в церкви. Нападавшего задержали. Позже стало известно, что в Авиньоне мужчина, вооруженный пистолетом, угрожал прохожим. Кроме того, в центре Лиона задержали мужчину, который пытался сесть в трамвай, будучи вооруженным ножом с 30-сантиметровым лезвием. Он оказался выходцем из Афганистана.

В Саудовской Аравии в этот ж день напали на охранника Генерального консульства Франции.

Нападения произошли почти через две недели после убийства профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуры на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова. Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После нападения на учителя президент Франции Эммануэль Макрон заявил об "исламистском сепаратизме" и высказал мнение, что "ислам переживает кризис во всем мире". На церемонии прощания с Пати французский лидер сказал: "Мы продолжим, учитель, мы будем защищать свободу, которой вы так хорошо учили, и мы будем превозносить принципы светского государства, мы не откажемся от карикатур, от рисунков".

Слова Макрона раскритиковал ряд лидеров мусульманских стран, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал французского президента "вдохновителем терроризма".

Теги: Франция, церковь, нападение, исламисты, Лион, священник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Навка показала младшую сестру
Навка показала младшую сестру
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Ты парикмахеру нагрубила?" Jerry Heil заинтриговала поклонников новым образом с лысой головой. Видео
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Netflix снимет реалити-шоу о жизни Бекхэмов – СМИ
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Арзуманян показал фигуру в борцовском трико
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Водянова обнародовала совместное фото с 14-летней дочерью
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
Подарок мужа на 40-летие довел Кардашян до слез. Видео
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
В Москве от COVID-19 умер известный российский дирижер
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
  Хореограф Кот заявил, что готов стать судьей в новом сезоне "Танцев со звездами"
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
Жена Ямы рассказала, благодаря чему похудела после родов на 17 кг
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
  "Купайтесь в щасті". Зибров выпустил ремикс песни. Аудио
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
"Пробивается сама". Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
Литвинова прокомментировала состояние Земфиры, заразившейся коронавирусом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Дочь Сумской Паперная прокомментировала отношения с младшей сестрой
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто
  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
"Не узнать". Фадеев показал, как выглядел 30 лет назад
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
Ефремов в тюрьме нашел для себя занятие
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
"Хочу, чтобы сама собой гордилась". Дикусар после ухода из "Танцев со звездами" продолжает тренировать экс-партнершу Каминскую
52-летний Быков в третий раз стал отцом
52-летний Быков в третий раз стал отцом
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
"Ловлю моменты". Киркоров обнародовал совместное фото с сыном и дочерью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS