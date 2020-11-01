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Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной

Верховный муфтий России Талгат Таджуддин назвал карикатуры "пустяком", из-за которого неприемлемо объявлять войну. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда, поддерживая свободу высказываний.

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Духовный лидер мусульман РФ считает, что религия дается людям, чтобы они устанавливали мир, порядок и согласие
Духовный лидер мусульман РФ считает, что религия дается людям, чтобы они устанавливали мир, порядок и согласие
Фото: depositphotos.com

Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин заявил 1 ноября в комментарии РБК, что пророк Мухаммед не проповедовал месть, поэтому противоестественно объявлять кого-то врагом.

Так, по информации телеканала, Таджуддин высказался относительно заявление муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который назвал президента Франции Эммануэля Макрона террористом №1. Таджуддин считает, что это личное мнение Межиева.

Главный муфтий РФ отметил, что религия дается людям как инструкция жизни, чтобы они устанавливали мир, порядок и согласие.

"Из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни Богу, ни посланникам Божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни", – подчеркнул он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и его советник Межиев 27 октября заявили, что Макрон оскорбляет пророка Мухаммеда. Предметом недовольства Кадырова и его советника стали слова французского президента о том, что школьный учитель Самюэль Пати, которого обезглавил чеченский подросток Абдуллах Анзоров, стал жертвой беспричинного терроризма. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

21 октября с учителем попрощались в Париже. Макрон, принявший участие в траурной церемонии, сказал, что "Пати убили, потому что исламисты хотят наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они его не получат". В память об учителе в ряде французских городов на дома спроецировали карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, отмечает RFI.

Теги: Россия, Франция, терроризм, смерть, религия, Чечня, Рамзан Кадыров, исламисты, мусульмане, пророк Мухаммед, карикатура, Эммануэль Макрон
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