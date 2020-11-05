Лукашенко и Путин обсудили по телефону пандемию и поставки нефти в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию в соседних странах и возможность производства в Беларуси вакцины от коронавируса с применением российских технологий.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 ноября провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, их разговор длился почти час. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул первого".

По данным канала, президенты обсудили "распространение COVID-19 вокруг Беларуси и России, а также внутри двух стран", организацию производства вакцины в Беларуси с использованием российских технологий, ситуацию в США, Польше, Литве, Украине.

В числе тем, которые обсудили Путин и Лукашенко, были вопросы военно-технического сотрудничества, начало переговоров по поставкам нефти и газа в Беларусь в 2021 году. "Пул первого" отмечает, что "в этой части договорились действовать оперативно".

Среди вопросов также было завершение работ на белорусской АЭС.

В Беларуси массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента не утихают с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада. Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал.