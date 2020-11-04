Европейский союз согласовал санкции против Лукашенко – Йозвяк

Послы стран Европейского союза заморозят активы президента Беларуси Александра Лукашенко, текст их решения появится в журнале Европейского союза в пятницу, 6 ноября.

Евросоюз еще 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников, но Лукашенко пропустил Фото: ЕРА

Послы Европейского союза сегодня, 4 ноября, согласовали введение санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Вместе с ним под санкции попадут 14 белорусских чиновников. Об этом написал в Twitter 4 ноября редактор бюро "Радио Свобода" в Праге Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС только что дали зеленый свет на заморозку активов и визовый запрет для Лукашенко и 14 других белорусов", – написал он.

Йозвяк уточнил, что решение европейских послов опубликуют в официальном журнале Европейского союза в пятницу, 6 ноября. За день до этого, 5 ноября, завершается срок пятилетней каденции Лукашенко. Официальный Киев обещал называть его после этого просто "Александр Лукашенко".

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020

В Беларуси массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента не утихают с 9 августа. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Литва, Латвия и Эстония первые в мире ввели персональные санкции против 30 белорусских чиновников, включая Лукашенко. Об ограничительных мерах против президента Беларуси объявили также Великобритания и Канада.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал.