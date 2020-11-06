"Киборг" Шараскин принес присягу нардепа

43-летний украинский актер, режиссер, заместитель командира "Украинской добровольческой армии", один из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрей Шараскин на заседании 6 ноября принял присягу народного депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – процитировал он присягу.
Шараскин, которого Центральная избирательная комиссия 10 октября признала избранным нардепом, вошел в состав фракции "Голос", сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
В избирательном списке партии Шараскин был №20, в состав фракции входит 19 народных депутатов. Стоявшую в списке под 19-м номером жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка юриста Алину Свидерскую ЦИК 10 октября признал избранным нардепом, не получившим депутатский мандат.
Свидерская должна была получить мандат нардепа после того, как фракция "Голос" лишила первого номера списка, музыканта Святослава Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате. Однако, как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, Свидерская приняла решение оставаться в команде, но не заходить в Раду.