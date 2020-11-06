"Киборг" Шараскин принес присягу нардепа

Замкомандира "Украинской добровольческой армии" Андрей Шараскин, который принимал участие в боях за донецкий аэропорт, вошел в состав фракции "Голос".

43-летний украинский актер, режиссер, заместитель командира "Украинской добровольческой армии", один из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрей Шараскин на заседании 6 ноября принял присягу народного депутата, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – процитировал он присягу.

Шараскин, которого Центральная избирательная комиссия 10 октября признала избранным нардепом, вошел в состав фракции "Голос", сказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

В избирательном списке партии Шараскин был №20, в состав фракции входит 19 народных депутатов. Стоявшую в списке под 19-м номером жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка юриста Алину Свидерскую ЦИК 10 октября признал избранным нардепом, не получившим депутатский мандат.