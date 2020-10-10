ЦИК признал "киборга" Шараскина народным депутатом

Замкомандира "Украинской добровольческой армии", участник боев за Донецкий аэропорт Андрей Шараскин зайдет в парламент по списку партии "Голос". Центризбирком признал его нардепом в связи с тем, что Алина Свидерская, стоявшая в списке выше, не подала необходимых для регистрации документов.

Центральная избирательная комиссия 10 октября зарегистрировала 43-летнего украинского актера, режиссера, заместителя командира "Украинской добровольческой армии", одного из "киборгов" донецкого аэропорта (позывной Богема) Андрея Шараскина депутатом Верховной Рады от партии "Голос". Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В избирательном списке партии Шараскин был №20.

Комиссия сегодня признала стоявшую в списке под 19-м номером жену бывшего министра обороны Андрея Загороднюка юриста Алину Свидерскую избранным нардепом, не получившим депутатский мандат. 30 июля ей продлили до 8 октября установленный законом 20-дневный срок для представления документов, необходимых для регистрации члена парламента. Однако до указанной даты Свидерская не представила комиссии соответствующие документы, констатировали в ЦИК.

Согласно закону, избранным народным депутатом Украины признан следующий по очередности кандидат в народные депутаты Украины, им стал Андрей Шараскин.

Свидерская должна была получить мандат нардепа после того, как фракция "Голос" лишила первого номера списка, музыканта Святослава Вакарчука полномочий путем применения нормы об императивном мандате. Однако, как пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух, Свидерская приняла решение оставаться в команде, но не заходить в Раду.