В Киевсовет прошли семь партий

По результатам прошедших местных выборов в Киевский городской совет лидирует партия "Европейская солидарность" с 20,52% голосов избирателей. Пропрезидентская "Слуга народа" – на пятом месте.

В Киевский городской совет по итогам местных выборов прошли семь политических партий. Об этом сегодня на брифинге заявили представители Киевской городской территориальной избирательной комиссии, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На первом месте "Европейская солидарность" с 20,52% голосов избирателей.

Далее голоса распределились так:

УДАР – 19,98%;

"Единство Александра Омельченко" – 8,74%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,81%;

"Слуга народа" – 7,53%;

"Батьківщина" – 7,49%;

"Голос" – 5,97%.

Остальные не преодолели 5-процентный барьер. Ближе всего к нему была политсила "Перемога Пальчевського" с 4,56% голосов избирателей. Всего в выборах приняли участие 24 партии.

В Киевсовете 120 депутатов. "Европейская солидарность" получит 31 мандат, УДАР – 30, "Единство Александра Омельченко" – 14, "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа" и "Батьківщина" – по 12, "Голос" – девять.

В списки избирателей было включено 2 101 350 киевлян. В голосовании приняли участие 722 417 человек, при этом 30 825 бюллетеней были признаны недействительными.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома, явка составила 36,88% (в Киеве – 34,42%).

На предыдущих выборах в Киевсовет, которые состоялись в 2015 году, проходной барьер преодолели пять партий: Блок Петра Порошенко "Солидарность" (27,56%), "Самопоміч" (11,8%), "Батьківщина" (8,91%), "Единство" (7,81%) и "Свобода" (7,73%).